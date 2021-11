Verstappen maakt zich geen illusies: "Lastig te voorspellen hoe competitief we in Brazilië zijn"

Max Verstappen reist met een goed gevoel naar Brazilië. De Nederlandse Red Bull-piloot won immers afgelopen weekend de Grand Prix van Mexico. Aankomend weekend moet hij weer aan de bak in Sao Paulo. Verstappen zal zich moeten bewijzen in de kwalificatie, sprintkwalificatie en de race.

De Braziliaanse Grand Prix keert weer terug op de kalender na een jaar afwezigheid door de pandemie. Op zijn website blikt Verstappen vooruit: "Vooruitkijkend op Brazilië is het lastig te voorspellen hoe competitief we gaan zijn. In 2019 wonnen we de race maar het was een spannende strijd tot het einde en dat verwacht ik nu ook."

Het zal een lang weekend worden, er staat immers ook weer een sprintkwalificatie op de roller. Verstappen weet wat hem te doen staat: "Dit weekend is er ook weer een sprintrace. Ik heb de andere keren goed gepresteerd in de sprints maar dan had ik weer slechte raceresultaten. Laten we dat maar proberen om te draaien."