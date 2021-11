Video: Verstappen klapt handen stuk voor Perez en Hamilton

Max Verstappen won afgelopen weekend de Mexicaanse Grand Prix met enorm machtsvertoon. De Nederlander mocht dan ook naar het podium, alleen doen ze dat in Mexico net ietsje anders. De winnaar wordt hier namelijk met auto en al het podium opgehesen.

Max Verstappen showing true sportsmanship even when he is below the podium ceremony 👏 pic.twitter.com/k2llBRqdhp