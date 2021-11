Brawn vergelijkt aanrem-actie Verstappen met Schumacher: "Hij keek naar de bochten"

Max Verstappen domineerde de Mexicaanse Grand Prix. De Nederlandse Red Bull-coureur versloeg de concurrentie in de eerste bocht en reed onbedreigd naar de zege. Hij maakte hiermee veel indruk op fans en kenners. De vergelijkingen met het verleden komen dan vanzelfsprekend naar boven.

Huidig Formule 1-kopstuk en voormalig Ferrari-bons Ross Brawn keek met grote bewondering naar Verstappen. In zijn gebruikelijke column voor de site van de sport komt hij dan ook superlatieven tekort. Brawn heeft jaren samengewerkt met Michael Schumacher en trekt zijn conclusies.

Schumacher

Vooral het feit dat Verstappen de aanrem-actie al in zijn hoofd had roept bewondering op bij Brawn: "Het doet mij een beetje denken aan hoe Schumacher op donderdag altijd heel lang bezig was met de trackwalk Hij keek naar de bochten en bekeek de ontsnappingsroutes voor het geval dat."

Driver of the Day

Brawn is dan ook van mening dat Verstappen nog meer erkenning moet krijgen voor zijn race: "Max zette geen stap verkeerd. Een indrukwekkende prestatie. Alhoewel Checo de emotionele stemmen kreeg voor de Driver of the Day, vind ik dat die naar Max moet gaan. Dit vanwege zijn controle in de eerste bocht, hoe hij de perfecte herstart leverde en hoe hij daarna niemand meer in de buurt liet komen."