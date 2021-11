Vettel moet wennen aan middenveld: "Misschien ben ik verwend"

Sebastian Vettel rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin. Het is even wennen geblazen voor de Duitser want hij rijdt niet langer voor één van de topteams. In plaats van vechten voor podiumplaatsen vecht Vettel nu voor de knikkers in het middenveld.

Vettel geeft dan ook eerlijk toe dat dit even wennen is. Hij opent zijn hart in gesprek met Sky Sports: "Het gevoel als je over de finish rijdt is niet hetzelfde. Als je een race hebt gewonnen en je op het podium hebt gestaan, dan krijg je een enorme boost van al die fans daarna. Op een bepaalde manier is dat een soort bevestiging."

Maar nu is alles anders voor Vettel. Hij ontkent dat niet: "Nu ga je racen en finish je als achtste of tiende. Je hebt het gevoel dat je een hele goede race hebt gereden, geen fouten gemaakt maar het is plek 10, 9 of 8. Dat is niet helemaal waarom ik hier ben. Misschien ben ik verwend, ik ben gewend geraakt aan winnen en vooraan rijden."