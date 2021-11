Massa ziet Verstappen als favoriet: "Hij maakt geen enkel fout"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds in een hevig titelduel verwikkeld. Dankzij zijn Mexicaanse zege liep Verstappen wat uit in de tussenstand maar dat betekent niet dat Hamilton kansloos is. Met nog vier races op de roller durven oud-coureurs steeds meer hun voorspellingen te delen.

Ook voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa geniet van het duel. De Braziliaan weet zelf als geen ander hoe het is om met Hamilton voor een titel te vechten. Massa was aanwezig bij de Mexicaanse Grand Prix en is dan ook niet te beroerd om zijn licht te laten schijnen op het duel.

Altijd dezelfde

Tegenover Sky Italia spreekt hij zich uit: "Het is al fantastisch dat er twee teams vechten voor de wereldtitel. Als Verstappen wint is dat een nieuwe naam. Hij verdient overduidelijk het kampioenschap, ik vind het niet leuk om altijd dezelfde te zien winnen."

Verstappen

Massa zou dan ook zijn geld op Verstappen inzetten. De Braziliaan is duidelijk: "We gaan het zien in de laatste paar races. In mijn opinie ziet Verstappen er erg goed uit, hij maakt geen enkele fout tijdens de kampioensstrijd. Er zijn zeker wat crashes met Hamilton geweest maar het is een gevecht voor de wereldtitel. Dus ik zou op dit moment op Verstappen gokken."