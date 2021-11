Marko steeds positiever: "Zouden in Brazilië één-twee moeten behalen"

Met zijn overwinning in Mexico zette Max Verstappen weer voorzichtig een stapje in de richting van de wereldtitel. Hij breidde zijn voorsprong op Lewis Hamilton ietsje uit en reed een zeer dominante race. Langzamerhand begint de hoop op een wereldkampioenschap te groeien bij Red Bull.

Teamadviseur Helmut Marko wordt in ieder geval steeds positiever. De ervaren Oostenrijker spreekt zich uit in gesprek met Sky Sports. Marko is zeer complimenteus en ambitieus tegelijk: "Het was weer een perfecte dag. Geweldig hoe Max remde. We zouden in Brazilië een één-twee moeten behalen."

Aankomend weekend is Red Bull inderdaad op voorhand de favoriet. Interlagos ligt het team immers wel. Maar Marko denkt dat Red Bull ook succes kan boeken in de drie races daarna: "We gaan zien hoe we er straks in de woestijn voor staan. Onze auto is eigenlijk overal snel en de hoge temperaturen lijken ook heel erg gunstig voor ons"