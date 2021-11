Hamilton komt terug op Bottas-kritiek: "Je kan ons verslaan maar niet breken!"

Lewis Hamilton beleefde een lastig weekend in Mexico. De Brit startte als tweede naast teamgenoot Valtteri Bottas maar zag tot zijn schrik Max Verstappen langszij komen. Uiteindelijk kwam Hamilton als tweede over de lijn met een grote achterstand op Verstappen.

Na afloop was Hamilton dan ook kritisch op zijn Finse teamgenoot. De Brit was niet te spreken over de manier waarop Bottas verdedigde ten opzichte van Verstappen. Maar enkele dagen later komt Hamilton alweer terug op die kritiek.

Instagram

Op Instagram richt de Brit zich tot Bottas: "Gisteren zei ik dat Valtteri Bottas de deur open liet en natuurlijk bekritiseren mensen dat. We zijn een team en we winnen en verliezen als team. Er is niet één specifiek persoon verantwoordelijk voor winnen of verliezen. We doen het samen, goed of slecht."

Lewis Hamilton on Instagram after his “door open” comment about Bottas yesterday #F1 pic.twitter.com/bTtoajkbRH — Luke Smith (@LukeSmithF1) November 8, 2021

Hamilton benadrukt nog maar eens dat hij geen wrok koestert ten opzichte van Bottas. Hij sluit zijn post af met een nogal duidelijk boodschap: "Je kan ons misschien verslaan maar je kan ons niet breken. Op naar de volgende Valtteri! We blijven pushen bro!"