'Assen probeert tweede Grand Prix naar Nederland te halen'

De Formule 1 is razend populair in Nederland. Die populariteit wordt vanzelfsprekend veroorzaakt door de successen van Max Verstappen. Mede dankzij de Red Bull-coureur maakte de Grand Prix van Nederland dit jaar zijn comeback op de Formule 1 kalender. Maar volgens geruchten is er nu zelfs een kans dat er twee races in Nederland aan zitten te komen.

Sportmarketeer Chris Woerts meldde gisteren in het televisieprogramma Veronica Inside dat Assen werk maakt van een tweede Grand Prix op Nederlandse bodem. De race in Zandvoort was in september een groot succes en blijkbaar is men in Drenthe van mening dat iets soort gelijks ook daar kan plaatsvinden.

Woerts zegt in de uitzending dat de financiering al rond is en dat er aan het TT-circuit alleen wat kleine aanpassingen moet worden gedaan. Assen zou vanaf 2023 een race willen organiseren. Het is niet duidelijk in hoeverre het verhaal van Woerts klopt. De sportmarketeer was eerder dit jaar wel de eerste die meldde dat Ziggo Sport de uitzendrechten van de Formule 1 kwijt was.