Taart in Maranello? Ferrari passeert McLaren en stijgt naar derde plek in WK

Carlos Sainz en Charles Leclerc hebben goed geboerd in Mexico. De Ferrari-coureurs kunnen wellicht een klein vreugdesprongetje maken na de Mexicaanse Grand Prix. Het team is in de WK-stand gestegen naar de voorlopig derde plaats. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen als vijfde en zesde onder het zwart-wit geblokt gereden op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

En dus zitten de Italianen in Maranello wellicht vandaag aan de taart. Het team is de laatste drie Grands Prix behoorlijk ingelopen op McLaren: na de Mexicaanse Grand Prix laat het rode team het oranje team nu achter zich met een voorsprong van dertien WK-punten.

In een online video leggen de Ferrari-coureurs uit blij te zijn. De twee staan gebroederlijk naast elkaar. Charles Lelcerlc kreeg halverwege de race een teamorder om zijn Spaanse teammaat voorbij te laten: hij zou op versere banden wellicht nog kunnen toeslaan om Pierre Gasly te passeren, zo was de gedachte. Sainz kwam echter niet dichtbij genoeg aan de staart van de AlphaTauri.

Die teamorder zorgde niet voor ruzie in de tent: toen bleek dat Sainz niet snel genoeg was om Gasly in te halen mocht Leclerc zijn vijfde positie weer innemen. Carlos Sainz legt uit: "We hadden allebei hele goede pitstops en tegen het einde van de race had ik meer tempo dan Charles, dus ik geloof dat het de juiste beslissing was om van posities te wisselen en geen risico's te nemen. Als we tegen elkaar hadden geracet, was de kans om Gasly te vangen nog moeilijker geweest. Aan het einde van de race wisselden we opnieuw van positie als onderdeel van de teamstrategie."

Teambaas Binotto spreekt van een 'solide' weekend. McLaren kwam er niet aan te pas: Daniel Ricciardo bleef puntloos en Norris reed van achter terug naar de tiende plaats.

Mattia Binotto is dan ook trots op zijn team: "Ik was vooral blij met de teamgeest van Charles en Carlos en met de pitstops, met twee zeer snelle en nauwkeurige bandenwissels, ondanks de druk waar het team onvermijdelijk onder stond. We staan ​​nu terug op de derde plaats, met een niet onbelangrijke leiden, maar natuurlijk is niets vanzelfsprekend. We moeten proberen onze positie in de resterende vier races te consolideren en vooruitgang te blijven boeken, wat echt het belangrijkste aspect van ons seizoen is."