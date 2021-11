Red Bull weer razendsnel in de pitbox

De Mexicaanse Grand Prix verliep helemaal naar wens voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal zag hun titelfavoriet Max Verstappen de winst grijpen en ook Sergio Perez bewees zich weer en werd derde. Ook de pitcrew verkeerde in topvorm en leverde enkele razendsnelle stops af.

Sinds de Belgische Grand Prix moeten de team zich houden aan enkele speciale regels omtrent de pitstops. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat de stops nooit korter dan twee seconden kunnen duren. Bij Red Bull is er keihard getraind en ze bewezen zich in Mexico-Stad weer eens.

For the second time in 2021, WilliamsRacing?ref_src=twsrc%5Etfw">@WilliamsRacing perform the #DHL Fastest Pit Stop! They top the charts at the #MexicoGP, ahead of Red Bull. #F1 #DHLF1



Learn more: https://t.co/lqu34m5KHf pic.twitter.com/UtozbeqxaT