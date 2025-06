George Russell hint op vertrek bij Mercedes: "Niets is zeker"

George Russell is momenteel de absolute leider van het team van Mercedes. Toch is er geen zekerheid over zijn toekomst bij het team. De geruchten gaan al langer rond, en hij dat heeft hij zelf ook door.

De Brit is bezig met zijn vierde seizoen bij Mercedes. Hij kwam als tweede coureur achter Lewis Hamilton, maar na zijn vertrek leidt hij het team. Andrea Kimi Antonelli, zijn teamgenoot, is nog niet ervaren genoeg om Mercedes bij de hand te nemen, dus ligt die rol bij Russell.

Nog geen coureurs bevestigd

Mercedes is een van de weinige teams op de grid die nog geen enkele coureur heeft bevestigd voor volgend seizoen. George Russell staat momenteel vierde in het coureurskampioenschap en heeft een achterstand van 26 punten op Max Verstappen, die derde staat. In de periode dat Russell voor het Duitse team heeft gereden, heeft hij drie Grands Prix gewonnen.

De reden dat Russell nog geen stoeltje heeft, is dat Max Verstappen ontevreden is met de RB21. Toto Wolff heeft al vaker kenbaar gemaakt dat hij geïnteresseerd is in de Nederlander en dat zou Russell moeten bedreigen. Echter, Russell is niet meteen klaar met de Formule 1. Aston Martin zou naar verluidt interesse hebben in de diensten van de Brit.

Jaloers

Motorsport-Total vroeg Russell of hij jaloers was op zijn teamgenoot Antonelli, die niet eerst nog drie jaar bij Williams moest rijden. Russell antwoordde met: "Kijk naar Fernando Alonso. Hij debuteerde, won twee titels in zijn eerste vier jaar [bij Renault] en mensen zeiden: 'Hij gaat er tien winnen'", antwoordde de Brit. "Hij heeft sindsdien geen titel gewonnen. Of Sebastian Vettel, die er vier won en daarna geen één meer. Kijk naar Michael Schumacher. Het kostte hem vijf jaar bij Ferrari voordat hij zijn eerste titel won."

"Dit is mijn vierde jaar bij Mercedes, volgend jaar is mijn vijfde...", vervolgde Russell. Er werd ook nog gevraagd of het zeker is of Russell volgend jaar ook in actie komt voor de Duitse formatie: "Nee, dat is niet zeker. Niks is zeker. Maar als ik bij Mercedes blijf, dan zal het volgend jaar mijn vijfde seizoen met het team zijn. Niemand weet wanneer mijn tijd komt, maar je moet ervoor zorgen dat je consistent blijft presteren, blijft leveren. En wat er dan gebeurt, dat is afwachten."