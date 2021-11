Schumacher strandt na chaos in eerste Mexicaanse bocht: "positief blijven"

Mick Schumacher's Haas-bolide sneuvelt in de eerste bochtencombinatie in Mexico. De jonge Duitser kan niet om de ellende heen rijden en komt in aanvaring met Tsunoda en Ocon waarbij hij over voorvleugel van Ocon's Alpine schiet.

Chaos dus, waarna de onfortuinlijke Duitser genoodzaakt was om uit te stappen. “Ik zag veel rook en normaal is dat geen goed teken. Ik wilde niet er niet frontaal op, dus besloot ik naar het midden te gaan en helaas waren daar al auto's en we raakten allemaal op een hoop, en kwam in aanrijding met Esteban Ocon. Het is jammer, maar deze dingen gebeuren - het is niet de eerste keer dat het in mijn carrière is gebeurd en ik weet zeker dat het ook niet de laatste keer zal zijn", weet Mick.

Teleurstellend is het wel voor hem. Schumacher: "Ik keek er naar uit om hier te rijden en te leren, hopelijk hebben we volgend jaar een betere auto en kunnen we meer aanvallen. We kunnen altijd de positieve punten blijven bezien.”