Button genoot van spectaculaire Verstappen: "Hij wist waar hij moest remmen"

Max Verstappen liet in Mexico maar weer eens zien tot wat hij in staat is. De Nederlandse Red Bull-coureur vernederde de concurrentie in de eerste bocht en reed daarna op indrukwekkende wijze naar de overwinning. De Limburger liet weer eens een goede indruk achter.

Ook voormalige wereldkampioen Jenson Button genoot van Verstappen. De actie waarmee de Limburger iedereen voor schut zette in de eerste bocht liet een diepe indruk achter bij Button. De Engelsman is tegenwoordig analist en hij liet dan ook zijn analyse los op de actie.

Remmen

Bij Sky Sports spreekt Button zich uit: "Hij kreeg zijn rempunt helemaal voor elkaar, hij wist waar hij moest remmen. Hij remde het gehele weekend al op dat punt. Hij had het vertrouwen om in te sturen en hij wist dat ze hem niet vanachter zouden aantikken. Hij gaf Lewis zelfs een beetje ruimte. Het was een geweldige move en het kan beslissend zijn voor de titelrace."

Simpel

Wat ook opviel was het feit dat Verstappen zeer simpel weg knalde bij de concurrentie. Button zag dit ook en liet zijn licht erop schijnen: "Het is voor het eerst in vele races dat we Max zo weg zagen lopen met de winst, of niet? Of dat we een auto zo weg zagen lopen met de overwinning."