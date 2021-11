Mercedes geeft geheim achter plotselinge prestatieverbetering niet prijs

Het team van Mercedes lijkt herrezen uit de as en maakt tijdens de Mexicaanse kwalificatie een bijna mythische wederopstanding door. De verbazing van Lewis Hamilton is zaterdagochtend nog groot wanneer hem wordt verteld dat de Red Bull bijna zeven tienden sneller is dan de Mercedes. Een paar uur later is de verbazing misschien nog wel groter als blijkt dat de eerst zo worstelende Mercedessen ineens bloedsnelle tijden noteren halverwege de kwalificatie.

Na een stroeve start van het raceweekend lijkt de snelheid als een geschenk uit de hemel te zijn neergedaald bij Mercedes. Bottas en Hamilton noteren tijdens Q2 ineens indrukwekkende tijden op de mediums. Tijdens Q3 gaan de Mercedessen ook als de brandweer op zachte banden. De snelheid van Bottas en Hamilton laat de Red Bull's doen verbleken.

Waar komt die omslag ineens vandaan?

Bijgelovigen zullen dit ‘wonder’ wellicht verklaren aan de hand van de stand van de sterren, maar voor anderen is het nu vooral de vraag: hoe is zo'n omslag mogelijk? Op welke manier hebben de slimme techneuten, data-analisten, engineers en monteurs van het sterrenteam zo'n sprong in prestatievermogen voor elkaar gekregen? Mogelijk speelden de iets warmere en zonnigere weersomstandigheden een rol. Toen de Mercedessen op vrijdag en zaterdagochtend nog worstelden en snelheid misten, was de temperatuur wat lager.

Wolff prijst zijn personeel

Teambaas Toto Wolff durft ook niet te verklaren waar die plotselinge snelheid bij de Mercedessen zo ineens precies vandaan komt. Als teambaas is hij vooral erg trots op zijn mensen. Volgens Wolff werden zijn mensen al ploeterend en worstelend de problemen de baas. De beloning: allebei de bolides mogen starten vanaf de eerste startrij.

Wolff: "Ik ben blij dat wij het momentum onze kant op hebben weten te worstelen - want uiteindelijk gaat het erom dat je degelijk werk verricht. Sessie voor sessie probeerden wij de auto te doorgronden en zo hebben wij veel meer geleerd over de auto. Je zag dat wij in Austin de juiste kant op leken te gaan, maar daar uiteindelijk de prestaties verloren gedurende het weekend. Hier is het juist het tegenovergestelde."

Afschaffen Party-modus

Er wordt flink gespeculeerd over hoe het nu kan dat de Mercedes zo'n grote prestatieverandering vertoont op het juiste moment terwijl de 'partymodus' vorig jaar is verbannen uit F1. Sinds het afschaffen van de feest-modus moeten de motorafstellingen tijdens kwalificatie én de race onveranderd zijn, omdat de motoren nu ook onder het Parc Ferme reglement vallen. Nu de betrouwbaarheid voor de krachtbron voor Bottas geen issue meer is, kan Mercedes vrijuit experimenteren. Door vaker nieuwe motoren te gebruiken bij Bottas kan de krachtbron verder tot limieten worden gebracht, zo wordt er gesuggereerd in de paddock. De plotselinge prestatieverbeteringen van Mercedes zouden wel eens het gevolg kunnen zijn van goed doordachte strategische keuzes rondom de motoren voor Bottas.

"In shock"

Lewis Hamilton zelf is na de kwalificatie ook perplex over de onverwachte goede prestaties van zijn team. Tegen Jenson Button vertelt hij na afloop: “Ik ben net zo in shock als iedereen, maar wij zijn er blij mee.”

Een opgetogen Bottas verklaart na het behalen van de indrukwekkende snelste tijd vol trots: "Die eerste run was serieus één van mijn allerbeste rondjes!"

Teambaas Toto Wolff ziet het voorlopig goed uitpakken voor zijn team, maar concludeert hij realistisch: “Het is slechts zaterdag, de prijzen worden uitgedeeld op de zondag”.

Of Mercedes tijdens de race weer zo verrassend snel uit de hoek komt blijkt als de lampen doven boven het rechte stuk in Mexico-Stad. De race begint om 20:00 uur Nederlandse tijd.