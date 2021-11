Alonso denkt dat Hamilton druk niet aankan: "Dat komt door Max"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wordt met de race intenser. Over de hele wereld genieten miljoenen mensen van het spannende titelduel. Ook de andere Formule 1-coureurs zien het voor hun neus gebeuren. Sommige coureurs zijn dan ook niet te beroerd om hun kijk op de strijd te delen met de buitenwereld.

Fernando Alonso keerde dit seizoen terug in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen rijdt zijn rondjes bij het team van Alpine en hij geniet van de kampioensstrijd. Alonso was in 2007 de teammaat van Lewis Hamilton in een intens jaar. Hij denkt dat ook niet dat de Brit als winnaar uit de bus gaat komen.

Druk

Sterker nog, Alonso denkt zelfs dat Hamilton onder de druk gaat bezwijken. De Spanjaard doet zijn uitspraken in gesprek met de Telegraaf: "Of ik denk dat Lewis onder de druk bezwijkt? Honderd procent, dat komt door Max. Als Lewis alleen met zijn teamgenoot Valtteri Bottas moet afrekenen is alles fantastisch. Nu voelt hij druk en komt hij in de problemen."

Britten

Alonso hekelt ook de manier waarop de Britse pers bericht over de strijd. Hij spuwt zijn gal: "Kijk naar die twee incidenten tussen Lewis en Max dit jaar. Die zijn naar mijn mening niet eerlijk beoordeeld. Na het incident op Silverstone bleef het redelijk stil. Na de crash in Monza was er veel meer herrie. Ook kreeg Max een gridstraf voor de volgende race. Ik denk dat niemand dat begreep."