Wolff klaar met verhalen over druk: "Hele discussie is echt bullshit"

Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan vandaag weer verder met hun felle strijd om het kampioenschap. Volgens velen staan beide kemphanen onder een immense druk. Zelf lijken de twee volledig kalm te zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff moet zelfs helemaal niets hebben van alle verhalen over druk.

De uitgesproken Oostenrijker is helemaal klaar met de speculaties over druk. Tegenover The Race is Wolff weer eens zeer subtiel: "De hele discussie over druk is echt bullshit." De Mercedes-teambaas neemt het hier dus niet alleen op voor zijn eigen pupil Hamilton maar ook rivaal Verstappen.

Hij legt zijn standpunt nog eventjes uit: "Je stapt in de auto, dat doe je al je hele leven. Je doet zo goed mogelijk je best en soms maak je foutjes en soms weer niet. Het is hetzelfde met het team. Je hebt een goede auto nodig en je moet op jezelf letten. Je moet op de juiste plek zitten."