Wolff reageert op eigen uitspraken: "Dingen worden soms uit hun verband getrokken"

Vorige week deed Toto Wolff enkele spraakmakende uitspraken in gesprek met de Daily Mail. Vervolgens ging het de hele week over de woorden van Wolff. De Mercedes-teambaas had bijvoorbeeld gezegd dat hij het niet uitsluit dat de titelstrijd op een Senna/Prost-manier beslist gaat worden.

Ongeveer een week na dato reageert Wolff zelf op het interview. Tegenover Motorsport.com is hij duidelijk: "Het wordt allemaal opgeblazen. Al je de juiste vragen stelt, dan krijg je antwoorden die als polariserend en controversieel gezien kunnen worden. Dat is geweldig voor de sport. Ik denk dat deze rivaliteit geweldig belangrijk is voor het verhaal van de sport."

Wolff wil nog wel even duidelijk maken dat hij iets totaal anders heeft gezegd in het interview: "Ik ben gequote dat het zou gaan eindigen in een crash. Dat heb ik dus nooit gezegd. Wat ik wel heb gezegd is het volgende: 'Als het gaat aankomen op de laatste race en het gaat om het verdedigen van je positie, dan zie ik deze jongens hard tegen hard racen. Of dat kan eindigen in een crash? Dat zou wel kunnen' Ik heb dus nooit geroepen dat het gaat eindigen in een crash. Dingen worden soms uit hun verband getrokken, maar is dat niet prachtig voor de Formule 1?"