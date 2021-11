Tovert Mercedes snelheid uit hoge hoed na nachtje doorwerken? "Ruimte voor verbetering"

Terwijl de beide Mercedessen vrijdagochtend nog sneller waren dan de Red Bull's, lijkt Red Bull Racing tussen de vrijdagse trainingen meer snelheid te hebben gevonden dan Mercedes. Verstappen was vrijdagmiddag zelfs vier tienden sneller dan Valtteri Bottas en een halve seconde sneller dan Lewis Hamilton. Er is dus flink wat werk aan de winkel voor het Mercedes-team uit Brackley om de W12 sneller te laten rondrijden op het circuit in Mexico-Stad.

Vanwege het tijdsverschil met de fabrieken in Groot-Brittannië is het aannemelijk dat er op zowel de thuisbasis van Mercedes als die van Red Bull Racing de afgelopen nacht hard is doorgewerkt om de bolides verder op snelheid te brengen voor de rest van de Mexicaanse Grand Prix.

"Te weinig neerwaartse druk"

Lewis Hamilton gaf vrijdagavond aan dat hij over de gehele ronde neerwaartse druk tekort komt en ook Valtteri Bottas gaf aan dat er nog behoorlijk wat verbetering moet komen als het team wil meevechten voor de pole position in Mexico. Hoofdtechneut bij Mercedes Andrew Shovlin zei dat er inderdaad nog ruimte is voor verbetering. Er zal dus nog flink gewerkt worden om met betere afstellingen meer snelheid in de bolides van Hamilton en Bottas te krijgen.

"Focus op onszelf"

Shovlin: "We hebben een redelijke eerste dag gehad, de eerste sessie was een beetje vlekkelozer dan de tweede, maar de auto en de krachtbron leken goed met de hoogte van het circuit om te gaan. We zijn erg gefocust gebleven op ons eigen programma voor een enkele ronde en lange runs."

Max Verstappen bleek sneller tijdens de vrijdagmiddag, zo kwam Lewis Hamilton nog een halve seconde per ronde tekort op de Red Bull-bolide van de Nederlander. Shovlin: "Het is duidelijk dat er nog wat tijd te vinden is om Max Verstappen bij te houden over een snelle ronde, maar we moeten een paar balansproblemen oplossen, dus hopelijk kunnen we dat gat een beetje dichten."

Racesnelheid op langere afstand nog onduidelijk

"Het plaatje op de lange afstand is nog wat onduidelijk, omdat we op andere banden dan onze concurrentie concentreerden, maar de balans is redelijk en de harde band leek goed te werken. We kwamen hier niet met de verwachting dat het gemakkelijk zou zijn en er is duidelijk een aantal zaken waar wij aan moeten werken, maar vergeleken met sommige eerdere vrijdagen in Mexico zijn wij goed begonnen", zo klinkt het zelfverzekerd.

Volgens F1-journalist Gary Anderson zal het Mercedes-personeel in Brackley afgelopen nacht hard hebben doorgewerkt. De grote vraag blijft voorlopig in hoeverre Mercedes kan verbeteren van vrijdag op zaterdag.

Mercedes will be burning the midnight oil in Brackley tonight to find set-up solutions. The problem is, so will Red Bull in Milton Keynes. Can't wait until tomorrow to see who does the best job — Gary Anderson (@GaryAndersonF1) November 5, 2021

Bij Red Bull Racing zal eveneens niet worden stilgezeten in de aanloop naar de kwalificatie. Volgens Anderson zal ook bij de thuisbasis van Red Bull Racing het licht vannacht nog hebben gebrand. Of de knappe koppen van beide teams met betere afstellingen komen waardoor de bolides sneller rond gaan, dat blijkt zaterdagavond tijdens VT3 en de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico.

Er staat veel op het spel voor beide teams: Red Bull Racing komt nog 23 WK-punten tekort op Mercedes, terwijl Max Verstappen het WK voor coureurs met 12 punten leidt met slechts vijf Grands Prix te gaan in 2021, inclusief de race van dit weekend.

Vanaf 21:00 uur Nederlandse tijd wordt duidelijk hoe de coureurs de startposities verdelen.