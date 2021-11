Nikita Mazepin op de vingers getikt na tweede vrije training

Russische F1-coureur Nikita Mazepin is door de FIA op de vingers getikt door de wedstrijdleiding na een incidentje in VT2. Mazepin schoot van de baan maar keerde niet terug op het circuit zoals dat in de voorschriften staat omschreven.

De Haas-rijder verloor halverwege de tweede vrije training de controle in de achtste bocht in Mexico-Stad. In plaats van te kiezen voor de 'veilige route' stuurde Mazepin zijn witte auto via de kortste route terug naar de baan en dat is niet zoals het staat beschreven in de vooraf gestuurde documenten van de wedstrijdleider. De manier waarop Mazepin zijn bolide terug de baan opstuurde is dus niet zoals is voorgeschreven, en dus moest de Haas-coureur zich melden om uitleg te geven bij de wedstrijdleiding.

Mazepin is in goed gezelschap: eerder op de dag moesten wereldkampioenen Lewis Hamiton en Kimi Raikkonen eveneens komen uitleggen waarom zij niet kozen voor de juiste uitweg. Zij waren in de eerste training eveneens naast het asfalt geraakt en kozen ook voor de snelste weg terug richting het asfalt. Zo reed Hamilton bijvoorbeeld langs de verkeerde kant van een pion.

In de documenten van de FIA valt te lezen dat Mazepin tijdens zijn uitleg begon over de verf op de kerbstones, maar dat was voor de FIA niet geheel bevredigend. De internationale autosportfederatie stelt dat de coureur te weinig vaart minderde en dus niet is geslaagd in het opvolgen van de voorschriften.

Net als de eerder genoemde wereldkampioenenn kwam ook Nikita Mazepin er met een reprimande vanaf.