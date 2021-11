Bottas niet zeker van zijn zaakjes: "Red Bull zag er snel uit"

Valtteri Bottas was de snelste man in de eerste vrije training maar moest in de Mexicaanse middag duidelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en Red Bull. Wel was de Fin twee keer sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Desondanks was hij niet geheel tevreden.

Na afloop van de sessies snelde Bottas zich naar de camera's van de internationale media. Hij deed zijn verhaal bij Sky Sports: "Aan het begin van de dag was het tricky met echt heel weinig grip. Met de stoffige baan was het lastig om een duidelijk beeld van de auto te krijgen. Ik had het idee dat we er niet zover vanaf zaten en we konden finetunen voor VT2."

Wel maakt Bottas zich zorgen over de concurrentie. Hij spreekt: "Red Bull zag er snel uit. Ze waren zeker sneller vandaag, in ieder geval over één rondje. Ze hebben goede pace op de zachte band."