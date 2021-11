Sainz hecht niet veel waarde aan McLaren-duel: "Soort symbolisch doel"

De strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap is minstens net zo spannend als de strijd om de wereldtitel. De legendarische teams van McLaren en Ferrari hebben nagenoeg evenveel punten. Ferrari-coureur Carlos Sainz hecht echter niet zoveel waarde aan het duel met zijn voormalige team.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag sprak de snelle Spanjaard zich uit: "Ik denk dat het meer een soort symbolisch doel is. Bij Ferrari willen we namelijk winnen. We bereiden ons voor om weer vooraan mee te doen in de toekomst. Daarvoor is vechten met een sterk team zoals McLaren een goede oefening."

Het Mexicaanse circuit ligt ver boven zeeniveau. Het baantje kan zomaar in het voordeel van de Scuderia spelen. Toch houdt Sainz een slag om de arm: "Ik ben voorzichtig hoor. Dit omdat het circuit goed voor ons kan zijn maar ik weet niet of genoeg is om goed competitief te zijn."