Marko leest Wolff de les: "Hij heeft weer eens een rekenfout gemaakt"

Dit weekend gaat het titelduel onverminderd hard door in Mexico. Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen de degens weer kruisen en hun teams zullen er alles aan doen om te winnen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet te beroerd om zijn blik op het duel te werpen.

De Oostenrijker weet dat zijn pupil Verstappen zal moeten winnen in Mexico en Brazilië. Hij bespreekt het met OE24: "Met nog twee overwinningen kunnen we niet achterover leunen want dan komen de banen in het Midden-Oosten waar Mercedes van profiteert. Maar we kunnen dan genoegen nemen met tweede plaatsen. Het hangt ook van de vorm van de dag af want anders winnen we niet op zogenaamde Mercedes-banen."

Eerder deze week riep Mercedes-teambaas Toto Wolff nog dat er nog genoeg punten klaar liggen en zelfs zes extra puntjes voor de snelste ronde. Marko kan het niet laten om Wolff even subtiel de les te lezen: "Hij heeft weer een rekenfout gemaakt. Er zijn immers nog drie extra punten te behalen. Maar serieus, er zitten dit jaar nog 133 punten in de jackpot. Als Max er zeventig of tachtig van pakt zijn we veilig."