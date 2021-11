Hamilton realistisch: "Het is een Red Bull-baan"

De titelstrijd is nog lang en breed niet beslist. Toch zal die beslissing snel gaan vallen, er staan immers nog vijf races op de roller. Lewis Hamilton en Max Verstappen zullen dit weekend in Mexico elkaar weer het vuur aan de schenen gaan leggen.

Lewis Hamilton is de laatste winnaar van de Mexicaanse Grand Prix. De Brit won de race in 2019 en hoopt dat kunstje dit jaar te herhalen. Het zal een hels karwei worden, Red Bull lijkt op voorhand de favoriet. Maar Hamilton blijft hoopvol.

Red Bull-baan

Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag besprak Hamilton zijn doel voor het weekend. Hij wil winnen: "Natuurlijk wil ik dat. Vorige keer waren ze net ietsje sneller dan wij waren. Het is een Red Bull-baan. We hebben hier in het verleden ook successen geboekt maar alleen omdat Max een fout maakte en een straf kreeg. Ze waren veel sneller."

Nieuwe motor

Hamilton vervolgt zijn jacht op de concurrentie gewoon met zijn beschikbare materiaal. De Mercedes-coureur ontkent de geruchten dat hij een nieuwe motor nog heeft: "Onze motor is sterk. Voor zover ik weet kunnen we het volhouden tot het einde. Dus vanuit het oogpunt van vandaag: geen nieuwe motor."

Wolff

De intense titelstrijd zorgde er ook voor dat Hamiltons teambaas Toto Wolff een handvol opvallende uitspraken deed. Wolff ziet het namelijk wel gebeuren dat het kampioenschap wordt beslist op een Senna/Prost-manier. Hamilton wil hier niets van weten: "Ik wil winnen op de juiste manier. Zelfs als ik verlies wil ik na afloop kunnen zeggen: ik heb mijn best gedaan maar jammer genoeg was het niet genoeg. Ik zal het nog een keer proberen."