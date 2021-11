Verstappen maakt zich niet druk: "Ik kan ook uitglijden onder de douche"

Met nog vijf races te gaan staat de druk vol op de ketel. Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton kan met de wereldtitel aan de haal gaan. De Nederlandse Red Bull-piloot lijkt echter volledig rustig te blijven onder de druk. Ook op de gebruikelijke persconferentie was de Limburger zeer rustig.

Verstappen weet als geen ander wat hem te doen staat maar weet ook dat niets zeker is. Op de persconferentie op de donderdag blijft hij met beide benen op de grond staan. Verstappen: "Je kan er goed uitzien op papier maar dan moet je nog wel eventjes de set-up voor elkaar krijgen."

Zoveel mogelijk

Wel ziet de Red Bull-piloot ook wel in dat hij er goed voor staat. Verstappen: "Het ziet er goed uit voor ons maar we moeten alles ook voor elkaar krijgen. We proberen altijd ons best te doen. Ik wil zoveel mogelijk punten scoren, elk weekend weer."

Covid

Ook wordt Verstappen nog even duidelijk gemaakt dat een corona-besmetting nu wel heel rampzalig zou uitkomen. Hamilton miste immers vorig jaar ook een race door COVID. Maar Verstappen laat zich niet van de wijs brengen: "Als ik uitglij in de douche en mijn been breek is dat hetzelfde. Ik denk niet na over dat soort dingen. We leven nu al bijna twee jaar met COVID en ik blijf op deze weg verder gaan."