Marko spreekt zich uit over mogelijke Audi-Porsche deal: "Als het onze kracht en kwaliteit verhoogt staan we er voor open"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Porsche en Audi de Formule 1 gaan betreden zodra de nieuwe motorregels ingaan. Er zijn veel geruchten over bij welk team ze dan zouden instappen als motorleverancier. Regelmatig valt dan de naam van Red Bull Racing.

Na dit seizoen stopt Red Bulls motorleverancier Honda met hun Formule 1-programma. Red Bull neemt de motoren over maar dan in eigen beheer. Teamadviseur Helmut Marko legt het in gesprek met Auto, Motor und Sport uit: "We zien ons zelf als een nieuwe fabrikant. De motoren die we tot 2026 gebruiken zijn immers niet door ons zelf ontwikkeld. We hebben de rechten maar dat is een moeilijk verhaal. We mogen de motoren gebruiken maar niet verder ontwikkelen."

Marko blijft vaag als men hem vraagt of hij een deal met Audi of Porsche ziet zitten in de toekomst. De adviseur spreekt zich uit: "We bevinden ons in een positie om alles zelf te doen. Als er zich een partnership aandient dat onze kracht en kwaliteit nog meer verhoogt, dan staan wij daar voor open."