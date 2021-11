McLaren maakt line-up Extreme E-debuut bekend

Het team van McLaren doet vanaf volgend seizoen mee aan de Extreme E. Het nieuws was al even bekend maar nu heeft de legendarische renstal zijn vrouwelijke coureur en livery naar buiten gebracht. In het elektrische off-road kampioenschap moeten de teams immers een man en een vrouw inzetten.

Op de VN klimaattop in Glasgow onthulde het Britse team dat Emma Gilmour voor het team gaat racen. Ze gaat een duo vormen met de ervaren Amerikaanse rallycrosser Tanner Foust. Gilmour is de eerste vrouwelijke fabriekscoureur uit de geschiedenis van McLaren.

De launch livery van het team is bijzonder te noemen. De auto zelf is gestoken in het vertrouwde papja-oranje maar daarop staat een soort grote tatoeage. De afbeelding verwijst naar de locaties waar de Extreme E gaat racen. Het tweede seizoen van de Extreme E gaat in februari van start met een race in de woestijn van Saoedi-Arabië.