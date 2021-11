Horner heeft geen zin in Wolff-discussie: "Ik geef er niet zoveel aandacht aan"

Het is wel duidelijk dat Toto Wolff en Christian Horner geen beste vrienden zijn. De teambazen van Mercedes en Red Bull gooien in de media regelmatig met modder naar elkaar. Afgelopen weekend noemde Wolff zijn concullega Horner nog een acteur. Horner zelf maakt zich niet zo druk.

Niet alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton duelleren met elkaar om de wereldtitel, ook hun teams zijn elkaars rivaal. Het zorgt ervoor dat teambazen Wolff en Horner zich regelmatig over de ander uitspreken. De uitspraken zijn vaak fel.

Opkloppen

Horner haalt zijn schouder op over de rivaliteit. Tegenover Luxury London spreekt de Red Bull-baas zich uit: "Ik geef niet zoveel aandacht aan de Toto-situatie, zelfs als de media het leuk vindt om het op te kloppen." Horner is dus heel duidelijk over de rivaliteit.

Verschillend

De Brit is ook van mening dat elke vergelijking tussen hem en Wolff nogal mank loopt. Hij schetst het verschil: "Toto en ik hebben niet hetzelfde karakter. Hij is een man uit de financiën en ik ben opgegroeid in de industrie. Het zorgt er niet voor de ene goed is en de andere slecht. Maar we zijn heel verschillende mensen."