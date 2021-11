Wolff haalt uit naar Horner: "Speelt hoofdrol in pantomime"

Niet alleen Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn dit seizoen in een hevige titelstrijd verwikkeld. Ook hun teams Mercedes en Red Bull Racing bestrijden elkaar op kiezelharde wijze. De teambazen van de team strooien regelmatig met harde woorden. Dat is niets nieuws, ook in de Netflix-reeks 'Drive to Survive' is men vaak fel.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat zijn Red Bull-concullega Christian Horner om de haverklap loopt te overdrijven. In gesprek met de Daily Mail gooit Wolff eventjes wat modder terug: "Ik heb het gevoel dat hij de hoofdrolspeler is in een pantomime. Mensen krijgen een microfoon of camera voor hun neus en dan beginnen ze zich te gedragen als Hollywood-acteurs."

Het is overduidelijk dat Wolff niets moet hebben van nep gedoe. Maar de teambaas van Lewis Hamilton weet wel waarom Horner en co zich zo gedragen. In de Britse krant legt hij het uit: "Mensen realiseren zich dat ze worden aangehaald als ze controversiële dingen zeggen. Het geeft ze media-aandacht en ze komen met hun foto in de krant."