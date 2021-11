Video: Max Verstappen in de Mexicaanse bus

Aankomend weekend staat voor het eerst sinds 2019 weer de Mexicaanse Grand Prix op de planning. Red Bull Racing besloot daarom in het archief te duiken en vond een video terug van Max Verstappen die in een ritje kreeg in een typische Mexicaanse bus.

Verstappen krijgt in de bus een spoedcursus Mexico want er stappen allerlei typisch Mexicaanse figuren in. Eenmaal aangekomen op het circuit moet de Limburger zich tussen een worstelaar, een mariachi band en een sombrero naar buiten wurmen.