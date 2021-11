Mercedes DTM kopstuk steunt Verstappen: "Tijd dat iemand anders wereldkampioen wordt"

Aankomend weekend gaan Max Verstappen en Lewis Hamilton weer verder met hun bloedstollende titelstrijd. Vooralsnog is het duel al het gehele seizoen enorm close maar dat betekent niet dat kenners geen voorspelling durven te doen. Een aantal uitspraken zijn echter nogal opvallend.

Zo ook de uitspraken van Hubert Haupt. Haupt is een belangrijk Mercedes-kopstuk in de DTM en is dus nogal betrokken bij de Duitse renstal. Toch hoopt Haupt niet dat zijn broodheer met de Formule 1-titel aan de haal gaat. De Duitser ziet liever Verstappen juichen.

Tegenover Sport1 doet Haupt zijn verrassende uitspraken: "Ik denk dat het tijd is dat iemand anders dan Lewis Hamilton wereldkampioen wordt. Als het gaat om de Formule 1, dan is het belangrijk dat Red Bull de titel wint. Dat is waarom ik hoop dat Verstappen het red. Er komen nog een paar circuits aan waar Mercedes heel sterk is maar als Verstappen het goed doet in de aankomende races, dan kan hij het doen."