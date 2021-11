Verstappen in zijn nopjes met engineer: "Hij begrijpt wat ik nodig heb van de auto"

Max Verstappen heeft momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen. Met nog vijf races te gaan kan Lewis Hamilton hem nog altijd verschalken. Verstappen kan in ieder geval rekenen op de hulp van zijn engineer Gianpiero Lambiase. De Limburger is dan ook vol lof over zijn steun en toeverlaat op de pitmuur.

Al sinds zijn eerste race voor Red Bull Racing werkt Verstappen samen met Lambiase. De Nederlander is zeer tevreden over deze samenwerking. In gesprek met Autosport is Verstappen vol lof over zijn engineer: "We hebben hetzelfde doel, we willen namelijk allebei elk weekend winnen. We proberen het best mogelijke resultaat te behalen. Soms kun je dan een beetje emotioneel worden maar dat is een onderdeel van racen."

Verstappen en Lambiase denken dan ook vaak hetzelfde. De Limburger is blij met hun manier van samenwerken: "Hij begrijpt echt wat ik nodig heb van de auto maar ook hoe ik dingen naar hem kan terugkoppelen. Natuurlijk hebben we wel eens momenten dat we het niet eens zijn. Ik denk dat je dat ook wil hebben. Je wilt elkaar immers beter maken en de auto sneller maken."