Brown kijkt uit naar test O'Ward: "Hij is extreem snel"

IndyCar-coureur Patricio O'Ward maakt in Abu Dhabi zijn Formule 1-debuut bij de Young Driver Test. Het is een voortvloeisel uit een weddenschap met McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan is enorm onder de indruk van het kunnen van de Mexicaanse coureur.

O'Ward is inmiddels bezig zich voor te bereiden op de test na het seizoen. Hij heeft zijn gezicht dan ook al laten zien op het McLaren Technology Centre in Woking. Zijn prestaties laten in ieder geval een diepe indruk achter bij Brown die haast verdrinkt in de complimenten.

Snel

In Austin sprak de Amerikaanse CEO zich uit tegenover de verzamelde pers: "Pato is een enorm talent. Hij had een fantastisch IndyCar seizoen. Hij won een aantal races en kon tot en met de laatste race in Long Beach het kampioenschap winnen. Hij is extreem snel."

Simulator

De Mexicaan rijdt in Amerika voor de IndyCar-tak van McLaren. Brown kent hem dan ook goed en kijkt vooruit naar de aankomende test: "Hij is nogal een grote persoonlijkheid. Zijn werk in de simulator was heel erg goed. Hij gaat rijden in Abu Dhabi. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet teveel druk op zijn schouders leggen."