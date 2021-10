Sainz was teleurgesteld in Ferrari-aflevering op Netflix: "Ferrari veel cooler dan ze laten zien"

Vorige week wakkerde Max Verstappen een discussie aan over de Netflix-reeks 'Drive to Survive' aan. De Nederlandse Red Bull-coureur is helemaal klaar met de streamingsdienst en heeft besloten om niet meer mee te werken aan de serie. Het zorgt ervoor dat ook zijn collega's zich gaan uitlaten over de serie.

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz ontkomt niet aan vragen over de serie. De Spanjaard merkt dat hij er een hele hoop Amerikaanse fans bij heeft gekregen. Tegenover GQ Magazine spreekt hij zich uit: "Ik denk dat Netflix daar de grootste impact op heeft gehad. Als sport functioneerden wij achter gesloten duren en Netflix heeft ons persoonlijkheden aan Amerika en de rest van de wereld laten zien."

Wel was Sainz teleurgesteld over de Ferrari-aflevering van afgelopen seizoen. Hij geeft zijn mening: "De seizoen drie aflevering over Ferrari was niet zo leuk. Ik was redelijk teleurgesteld omdat Ferrari veel cooler, veel beter en veel groter is dan ze doen blijken."