Honda-topman twijfelt aan 'trucje' Mercedes: "Weet niet of het legaal is"

De titelstrijd tussen Red Bull Racing en Mercedes nadert zijn einde. Met nog vijf races op de roller bekijken de twee teams elkaar met argusogen. Red Bull en motorleverancier Honda zien dat hun concurrent Mercedes een trucje met de achterwielophanging heeft bedacht. Zoals altijd twijfelen de Oostenrijkers en de Japanners aan de legaliteit.

Honda-topman Toyoharu Tanabe heeft zo zijn bedenkingen. In gesprek met AS Web legt Tanabe het één en ander uit: "Ik let op de acceleratie en topsnelheden op de rechte stukken. Dit is een rechtstreeks gevolg van het motorvermogen. In zijn geheel gaat het echter om het totaalpakket. Als de auto minder door de bochten heen komt moet er meer downforce worden toegevoegd. Dat kan topsnelheid verminderen."

Downforce

Het lijkt erop dat Mercedes hier een dingetje op heeft bedacht. Met hun truc hebben ze meer topsnelheid en genoeg downforce in de bochten. Tanabe redeneert verder: "Als de gehele auto goed samenwerkt, dus ook de ophanging, dan is er zelfs met minder downforce geen probleem."

Legaal

Tanabe merkt dat Mercedes voordeel haalt uit het mogelijke trucje en dat Red Bull en Honda te kort komen. De Japanner legt het uit: "Het is moeilijk om te zeggen maar ik heb het gevoel dat we ineens topsnelheid verliezen. Ik weet het echter niet precies. Ik weet ook niet of dat Mercedes-trucje legaal is of niet. Ik zou hierover graag de mening van het team horen."