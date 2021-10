Domenicali zag populariteit Verstappen niet aankomen: "Verbaasde mij op een bepaalde manier"

Vorige week kwam de Formule 1 naar buiten met de uitslag van hun Fan Survey. Meer dan 167.000 fans wereldwijd hadden deze enquête over de sport ingevuld en de resultaten waren redelijk verrassend. Zo werd niet Lewis Hamilton maar Max Verstappen verkozen tot de populairste coureur.

Het kwam voor velen als een verrassing want bij de vorige uitverkiezing was Hamilton nog de populairste. Nu moest hij zelfs genoegen nemen met een derde plek bij de fans. Lando Norris kreeg namelijk ook meer stemmen dan de zevenvoudig wereldkampioen.

Verrassing

De uitslag was ook een verrassing voor Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Tegenover Motorsport.com laat de Italiaan weten dat de nederlaag van Hamilton ook als een surprise kwam voor hem: "Ja, ik moet zeggen dat het mij op een bepaalde manier verbaasde."

Norris

Toch denkt Domenicali te weten hoe deze uitslag tot stand is gekomen: "Als je gaat nadenken over welke mensen mee doen aan dit soort vragenlijsten dan is het makkelijk te begrijpen waarom Lando zo'n groot publiek aanspreekt. Het heeft ermee te maken dat hij hen op een frissere manier benadert. Op zo'n manier dat hij veel dichterbij is voor hen. Dat is mijn persoonlijke mening."