Lando Norris maakt zich zorgen: "Ze zijn sneller dan wij zijn"

Niet alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn dit seizoen in een spannend duel verwikkeld. Achter hen is de strijd tussen McLaren en Ferrari minstens net zo fel. De twee legendarische teams zijn in gevecht om de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

McLaren leek lang de overhand te hebben in dit duel. Maar sinds Ferrari hun motoren heeft aangepakt is de Italiaanse ploeg veel sterker geworden. McLaren-ster Lando Norris laat tegenover Sky Sports weten zich zorgen te maken: "Op het moment zijn ze sneller dan wij zijn, zowel in de kwalificatie als in de race. Dat is geen leuke positie om in te zitten zo laat in het seizoen."

Steeds sneller

In Monza was McLaren nog pijlsnel en won Daniel Ricciardo de race voor Norris. De Brit had de Russische Grand Prix moeten winnen maar de bekende verkeerde bandengok gooide roet in het eten. Daarna veranderde alles en werd Ferrari steeds sneller.

Tegenaanval

Norris realiseert zich dat: "De laatste paar races waren ze enorm snel. We moeten hard pushen en kleine extra dingen zoeken voor verbeteringen. We moeten echt iets gaan zoeken en we moeten ook proberen terug te slaan met een tegenaanval."