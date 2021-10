Ocon kritisch op hobbelig COTA: "Moet volgend jaar echt iets gebeuren"

Al ver voordat de Amerikaanse Grand Prix werd verreden was er al kritiek op het circuit. Toen enkele weken voor de Formule 1 de MotoGP op COTA neerstreek barstte er een storm van kritiek los. De baan zou namelijk veel te hobbelig zijn. Afgelopen weekend hadden ook de Formule 1-coureurs last van een hobbelige ondergrond.

Voor de tv-kijker was het ook duidelijk te zien. Op sommige delen van de baan in Austin werden de coureurs helemaal door elkaar geschud. Het was niet bepaald plezierig voor de heren coureurs. Een aantal van hen is dan ook zeer kritisch.

Op het randje

Een van die criticasters is Alpine-coureur Esteban Ocon. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het was op het randje. Voor de betrouwbaarheid was het al listig. Als we volgend jaar terugkomen en het is nog erger dan zullen er problemen ontstaan met de auto's."

Alarm

Volgens Ocon is het echter niet zo dat hij er de hele tijd last van heeft maar zodra het er echt om gaat spannen komen de problemen. Ocon: "Het is in principe geen probleem als je langzaam rijdt. Maar zodra je de snelheid opbouwt krijg je tikken op de vloer, op de wielophanging en de engineers zien rode lampjes branden en slaan dan alarm. Dat moeten we niet willen. Ik ben van mening dat er volgend jaar echt wat moet gebeuren aan de baan."