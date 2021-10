Mercedes durfde Verstappen-strategie niet aan

Max Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing een prachtige overwinning in Austin. De winst werd medemogelijk gemaakt door een goede strategie. Alhoewel de banden van Lewis Hamilton nieuwer waren kwam hij er in de slotfase toch niet aan te pas. Zijn team durfde een Verstappen-achtige strategie niet aan.

Verstappen was de eerste van de twee die de box opzocht waarna Hamilton enkele rondjes later volgde. Bij de tweede stint ging Hamilton veel langer door dan de Nederlander maar het had geen effect, Verstappen won de race en liet Red Bull juichen.

Moed

Mercedes-man Andrew Shovlin legt tegenover Motorspeedweek uit waarom ze niet eerder stopten: "Aangezien we moeite hadden met de mediums tijdens de korte stint zouden we nooit de moed hebben gehad om dat te doen om de leiding te behouden. Het zou dan voelen alsof we een risico namen voor de gehele race."

Sleutel tot succes

Shovlin weet wat hem en zijn collega's te doen staat: "Er is een heleboel te analyseren. Maar de sleutel tot succes is dit jaar de auto optimaliseren van circuit naar circuit. Dat is waar we nu aan moeten werken in plaats van ons zorgen maken of mopperen over de resultaten hier."