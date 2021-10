Red Bull liet Perez niet voor snelste ronde gaan: "Zou wreed zijn geweest"

Red Bull Racing won in Austin bijna alles wat er te winnen viel. Toch was het geen Red Bull die het puntje voor de snelste ronde greep. Deze ging namelijk naar Lewis Hamilton die hierdoor een extra punt kon bijschrijven. Het was niet mogelijk voor Red Bull, de verschillen waren te klein.

Het zou namelijk een mogelijkheid zijn geweest om Sergio Perez naar binnen te halen. De Mexicaan zou dan wel zijn podiumplek zijn verloren aan Charles Leclerc. De Ferrari-coureur reed namelijk zo dicht achter Perez dat hij er bij een pitstop voorbij zou zijn gegaan.

Teambaas Christian Horner wilde het Perez niet aan doen. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het zou wreed zijn geweest om Checo te laten stoppen en hem daardoor zijn podiumplek af te pakken. Leclerc zat er immers vlak achter. Voor het gehele team was het beter als Checo deze punten zou pakken. Dus dat hebben we gedaan."