Hill ziet titelstrijd veranderen: "Lewis moet echt races gaan winnen"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton nadert langzamerhand de beslissende fase. In Turkije nam Verstappen weer de leiding in het kampioenschap over. Afgelopen weekend in Austin verstevigde hij deze door er met de winst vandoor te gaan. Damon Hill begint zich langzamerhand zorgen te maken.

De wereldkampioen van 1996 is nooit te beroerd om zijn mening te geven over de spannende titelstrijd. Bij Sky Sports kijkt Hill weer naar het duel: "Het is nu 8 overwinningen tegenover 5 overwinningen in het voordeel van Max. Het begint er steeds meer op te lijken dat dit zijn titel is."

Winnen

Hill denkt dat Hamilton haast moet gaan maken. Het verschil tussen de Brit en Verstappen is immers alleen maar gegroeid: "Zal dit een seizoen zijn waar Lewis terugvecht na een achterstand? Hij moet echt gaan winnen als hij nog steeds kans wil blijven maken op het kampioenschap."

Uitsluiten

Maar als één van de twee kemphanen uitvalt is de situatie weer heel anders. Hill ziet alles gebeuren: "Ik sluit niet uit dat zoiets weer gaat gebeuren dit seizoen. De vraag is of het Max of Lewis zal overkomen." Vooralsnog heeft Verstappen van de twee de meeste uitvalbeurten achter zijn naam staan. Maar hij gaat wel aan de leiding van het kampioenschap.