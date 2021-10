Lewis Hamilton blijft strijdbaar: "Het is nog niet over!"

Het is wel duidelijk dat Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar tot het einde van het seizoen zullen bestrijden. Door zijn overwinning in Austin liep Verstappen weer wat uit in de tussenstand. Lewis Hamilton geeft vanzelfsprekend de strijd niet op en gaat door tot het bittere eind.

Enkele dagen na zijn spannende jacht op Verstappen komt Hamilton met een reactie op zijn Instagram-account. De Brit laat in ferme taal weten nog lang niet op te geven: "Het is nog niet over! Maandag was een dag voor reflectie. We hebben op zondag alles gegeven maar achteraf heb je altijd door dat je meer had kunnen geven. We beoordelen, hergroeperen, laden ons op en gaan het gevecht weer aan."

De Britse Mercedes-piloot toont zich zeer strijdbaar in zijn Instagram post: "Er is nog steeds tijd. Er zijn obstakels maar we kunnen samen alles bereiken als we ons daar op richten. Laten we allemaal blijven pushen! We blijven fit, we blijven sterk, we blijven gefocust en still we rise!"