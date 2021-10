Button ziet rustige Hamilton: "Dit was geen superslechte race van Mercedes"

Waar Lewis Hamilton in Turkije nog mopperde over de boordradio was het in Austin een wereld van verschil. Hij was achteraf uiterst kalm en leek wel te kunnen leven met de tweede plaats. Boze tongen beweren dat Mercedes ook hier een strategische blunder maakte maar kenners willen hier niets van weten.

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button denkt dat het team van Mercedes deed wat ze moesten doen. Op de site van Sky Sports spreekt hij: "Dit was nog steeds geen superslechte race van Mercedes. Lewis is heel erg kalm en ik denk dat dit komt doordat hij weet dat ze niets verkeerd deden dit weekend. Ze deden alles goed, zo is het gewoon."

Onvoorspelbaar

Daarnaast ziet Button ook dat dit seizoen enorm onvoorspelbaar is. COTA was immers aangemerkt als Mercedes-terrein maar Red Bull won. De aankomende race in Mexico wordt als een echte Red Bull-wedstrijd gezien maar dit seizoen is niets wat het lijkt.

Button gaat mee in die redenatie: "Ik denk dat dit seizoen heeft bewezen dat we elke race weer verrast worden. Dus we weten echt niet wie er competitief gaan zijn in de volgende race. Dat is ook waarom wij zo erg van deze sport houden."