Fernando Alonso gefrustreerd en puntloos in Amerika: "Achtervleugel was naar achter gebogen"

Vanaf de negentiende startplek vanwege een motorstraf, knokt Fernando Alonso zich tijdens de Amerikaanse GP naar de elfde stek. Alonso moet opgeven als zijn achtervleugel het begeeft.

Alonso: "De achtervleugel brak, dus ja, op een gegeven moment crashte ik bijna in de voorlaatste bocht. Gelukkig gebeurde het daar en niet in de eerste sector. Ik keek in mijn spiegels en zag dat de achtervleugel achterover boog. Wellicht komt het door de hobbels of iets dergelijks, het was nogal veeleisend voor de auto vandaag."

Frustratie

Alonso zegt dat hij de zaken nog eens goed moet analyseren omdat het nog niet bekend is hoe het aerodynamische onderdeel kon breken. De Spaanse coureur kende een tumultueuze Grand Prix. Kimi Raikkonen passeert Alonso door hem buitenlangs in te halen terwijl Räikkönen even naast de baan gaat. Alonso was verbolgen dat Kimi de positie niet hoefde terug te geven. Niet lang daarna schiet de Alpine-rijder zelf even van de baan als hij Giovinazzi inhaalt. Alonso moest onder druk van een straf de plek teruggeven aan Giovinazzi. Kort daarna gebeurt het andersom als de Italiaan kort van de baan gaat tijdens het inhalen van Alonso.

Kijken naar de reglementen

Alonso kan er na de race nog altijd niet over uit en hij zegt dat de regels niet rechtlijnig zijn. "Er waren wat incidenten waar misschien eens naar gekeken moet worden. Twee daarvan werden bestraft en een niet."

Teamgenoot Esteban Ocon had eveneens pech: de Alpine-coureur moest op last van zijn team uitvallen en de auto terugrijden naar de pitstraat. Wat het issue precies was wilde het team niet via de boordradio vertellen tegen de Fransman.