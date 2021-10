Horner haalt opgelucht adem: "Ik had niet zien aankomen dat hij het ging flikken"

De Amerikaanse Grand Prix verliep als een droom voor Red Bull Racing. Max Verstappen wist zichzelf naar de winst te rijden en zijn teammaatje Sergio Perez reed ook een puike race en pakte de derde plaats. Teambaas Christian Horner haalde achteraf opgelucht adem.

Na afloop van de spannende strijd in Austin verscheen Horner voor de microfoon van Sky Sports. Hij had niet verwacht dat Verstappen de winst ging pakken: "Ik had echt niet zien aankomen dat hij het ging flikken. Hamilton had banden die 8 rondjes verser waren. De eerste set harde banden waren bijna tot het canvas versleten, dus we dachten we houden niet veel over tot het einde."

Maar Horners angsten werden geen werkelijkheid. Hij kon lachend adem halen: "De manier waarop hij het managede om er zeker van te zijn dat hij vijf of zes rondjes had. Je weet dat Lewis tegen het einde van de race heel sterk is en een poging gaat wagen. Om op die manier een race te verliezen zou pijn doen. Max wist het te behouden en deed het slim."