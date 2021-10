Hamilton ging tot het gaatje: "Ze hadden de overhand vandaag"

Lewis Hamilton gaf alles wat hij in zich had in Austin. Het mocht uiteindelijk niet baten voor de Mercedes-coureur want hij kwam net te kort om Max Verstappen bij te halen. Hij finishte als tweede en zag Verstappen verder uitlopen in de tussenstand.

Na afloop verscheen de regerend wereldkampioen voor de microfoon van zijn voormalig teamgenoot Jenson Button. Hamilton toonde zijn sportieve kant: "Ten eerste, mijn felicitaties aan Max. Hij heeft fantastisch werk geleverd. Het was zo'n zware race! Ik had een top start en ik gaf alles wat ik in mij had. Maar uiteindelijk hadden zei de overhand vandaag."

Hamilton beseft zich dat hij deze prestatie te danken heeft aan zijn monteurs. Hij kan het dan ook niet laten om ze eventjes in het zonnetje te zetten, netals de fans: "Een groot dankwoord naar het team. Het is een eer om te mogen rijden voor dit publiek. Hopelijk krijgen we meer races hier."