Ook tijdens Texaans getinte drivers parade blijft Verstappen koel: "Vandaag is de belangrijke dag"

Het gaat een belangrijke race worden voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-ster kan met een overwinning immers een grote slag slaan in de titelstrijd. Hij mag in ieder geval van pole starten maar blijft zijn immer geconcentreerde zelf.

Bij de drivers parade was Verstappen één van de weinige coureurs die geen cowboyhoed droeg. Desalniettemin werd hij hartstochtelijk toegejuicht. Hij bleef echter koeltjes op de truck: "Gisteren was leuk maar vandaag is de belangrijke dag. Ik ga alles geven om de race te winnen. Ik moet op mijzelf focussen en het gaat niet makkelijk worden."

Tussen het gejoel van het publiek door gaf hij ook nog eens aan dat hij nog niet geheel weet wat hij kan verwachten van zijn concurrenten. Verstappen: "Het is een lange race. Ik weet het nog niet dus ik denk dat we dat uitvinden tijdens de race. Maar we hebben een goede balans dus daar ben ik blij mee."