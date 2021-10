Verstappen slaat eerste slag: "P1 en P3, sterke prestatie van het team"

Max Verstappen heeft in Austin de eerste slag geslagen. De Nederlandse Red Bull-ster versloeg zijn rivaal Lewis Hamilton in een spannende kwalificatie. Hij mag dan ook van pole starten en heeft teammaatje Sergio Perez vlak achter hem staan.

Na afloop van de kwalificatie verscheen de tevreden Verstappen voor de microfoon van Danica Patrick. Hij was in zijn nopjes: "Het was spannend! P1 en P3 is een enorm sterke prestatie voor het team. Ik hoop dat we een goede start hebben morgen zodat we het best mogelijke eruit kunnen halen."

Verstappen was de eerste niet-Mercedes coureur in het hybride tijdperk die pole wist te pakken op het Circuit of the Americas. Hij moest het wel doen in opeens veranderende omstandigheden. Een klein drupje uit de lucht kruiste zijn pad: "Het begon met druppelen." Gelukkig voor Verstappen maakte het geen verschil, hij pakte vrij simpel de pole.