Netflix-ster Steiner steunt beslissing Verstappen: "Staat hem vrij om mee te doen"

Max Verstappen was afgelopen week héél erg duidelijk. De Nederlandse Red Bull-ster is helemaal klaar met de werkwijze van Netflix en werkt dan ook niet meer mee aan hun serie 'Drive to Survive'. Een aantal van zijn collega's staan iets anders tegenover de kwestie maar Haas-teambaas Günther Steiner steunt hem.

De Italiaanse teambaas is één van de grote sterren van de Netflix-reeks. De tirades van Steiner gingen het internet over (He does not fok smash my door!) en het leverde hem een ongekende online populariteit op. Toch snapt hij de mening van Verstappen.

Volle recht

Tegenover RaceFans spreekt Steiner zich uit: "Als Max niet mee wil doen is dat zijn beslissing en die ga ik niet bekritiseren. Het staat hem vrij om mee te doen en hij besluit dat niet te doen. We moeten er niet te veel over praten. Als hij het gevoel heeft dat hij niet juist in beeld wordt gebracht, dan is het zijn volle recht om niet mee te doen."

Missen

Wel vindt Steiner het jammer dat Verstappen niet verschijnt in het nieuwe seizoen op de streamingsdienst. "Natuurlijk zullen de fans Max missen want hij is een goede coureur en een echte persoonlijkheid. Maar als hij niet wil mee doen is dat deel van zijn leven."