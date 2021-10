Video: Wat vooraf ging aan de middelvinger

Het was een opvallend moment tijdens de tweede vrije training in Austin gisteren. Max Verstappen en Lewis Hamilton doken ineens naast elkaar de eerste bocht in, alsof het al zondagmiddag was. Verstappen was des duivels en gaf Hamilton de middelste vinger.

Nu zijn er beelden opgedoken over wat er vooraf ging. Het is duidelijk dat de twee al bij het opkomen van het rechte stuk met elkaar aan het bakkeleien zijn. Hamilton duwt Verstappen bij het opkomen van het rechte stuk wijd en daarna blijven de twee kemphanen elkaar bestrijden tot de eerste bocht.