Max Verstappen komt niet tot snelle ronde in Austin: "Was een zooitje met verkeer"

Max Verstappen komt in de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten niet verder dan de achtste snelste tijd. De Nederlander beleeft veel ergernissen tijdens VT2. Vrijdagochtend reed de Limburger de derde snelste tijd, maar die rondetijd was bijna een seconde langzamer dan de snelste Mercedes.

Tegen F1.com vertelt Verstappen: “Ik kon geen snelle ronde doen op de zachte band. In zijn geheel is het hier niet gemakkelijk, de baan is erg hobbelig en om een goed compromis te vinden is niet gemakkelijk. Wij hebben een paar positieve dingen waar we naar moeten kijken. We zullen daar voor morgen aan blijven werken."

Verstappen vervolgt: “Het voelde niet slecht tijdens de korte runs, maar het was gewoon een zooitje met het verkeer.”

"Stomme idioot!"

Halverwege de sessie heeft Verstappen het aan de stok met Lewis Hamilton. De Brit passeert Verstappen op het moment dat de Nederlander aanzet voor een snelle ronde. De Brit gaat aan het einde van het rechte stuk aan de binnenkant voorbij aan de Limburger. Verstappen's ongenoegen blijkt vervolgens in woord en daad.

"Stomme idioot", klinkt het via de teamradio terwijl de Limburger zijn middelvinger uit de cockpit steekt in de richting van de Mercedes-coureur.

Verstappen breekt daarna geërgerd een snelle ronde af nog voordat hij er goed en wel aan kon beginnen. De Limburger hield last van verkeer en besluit terug te keren naar de pitstraat. Hij vertelt zijn team dat hij zich liever toelegt op de lange stint.

"Ik ben er klaar mee, laten we ons richten op de lange runs", zegt Verstappen via de boordradio vlak vóórdat hij op eigen initiatief de pitstraat in stuurt. Na een lange stint op mediums komt Verstappen alsnog kort met zacht rubber de baan op, maar wederom komt het niet tot een snelle tijd. Er worden gele vlag gezwaaid als Alonso crasht in de laatste sector.

Uitgebreide samenvattingen van de eerste twee trainingen op het Circuit of the Americas leest u